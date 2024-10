Zwölf Jahre nach ihr: Whitney Houstons Mutter ist gestorben

Traurige Nachrichten aus den USA: Cissy Houston (91), die Mutter der Musiklegende Whitney Houston (✝48), ist gestorben. Das berichtet nun unter anderem TMZ. Nähere Details, wie beispielsweise wann und warum die Musikerin aus dem Leben schied, ist aktuell noch unbekannt. Emily Drinkard, wie Cissy mit bürgerlichem Namen hieß, wurde 91 Jahre alt und überlebte ihre Tochter um zwölf Jahre. Zudem musste sie drei Jahre nach dem Tod ihrer Tochter auch den Verlust ihrer Enkelin Bobbi Kristina (✝22) verkraften.

Im Februar 2012 stand die Musikwelt für einen kurzen Moment still, als die Meldung die Runde machte, dass Whitney mit nur 48 Jahren tot aufgefunden wurde. Die "I Will Always Love You"-Interpretin wurde in ihrer Badewanne aufgefunden. Als Todesursache wurde bei ihr Ertrinken angegeben. Doch der Missbrauch von Kokain und eine Herzkrankheit sollen letztlich vorrangig zu ihrem Ableben geführt haben. Zu ihrer Mutter pflegte sie ein sehr enges Verhältnis. "Ich habe dich so viel mehr geliebt. Ich liebe dich, ich werde dich vermissen. Danke, dass du so eine wunderbare Tochter warst", erklärte Cissy in einem offenen Brief an ihr geliebtes Kind.

Cissy Houston lebte in den vergangenen Jahren eher zurückgezogen. 2018 wurde jedoch bekannt, dass sie an Demenz leidet. "Sie befindet sich in einem frühen Stadium von Demenz", erklärte ein Insider gegenüber Radar Online damals dazu. Ob die Erkrankung letztlich zu ihrem Tod führte, ist derzeit nicht bestätigt.

Getty Images Whitney Houston im September 2004

Paras Griffin/Getty Images for 2017 ESSENCE Festival Cissy Houston, Mutter von Whitney Houston

