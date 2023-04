Grölende Zuschauerin: Whitney-Houston-Musical abgebrochen

Da konnte wohl jemand nicht an sich halten! Whitney Houston (✝48) ist nicht nur durch ihren frühen Tod eine Legende. Mit ihren Songs machte sich die Musikerin unsterblich und lebt in den Herzen ihrer Fans weiter. In mehreren Ländern wird das Musical "Bodyguard" aufgeführt, das auf dem gleichnamigen Film basiert, in dem Whitney mitspielte und mit dem Hit "I Will Always Love You" weltberühmt wurde. Doch jetzt gab es während einer Musical-Aufführung einen Zwischenfall!

Wie The Guardian berichtet, musste eine Vorstellung am vergangenen Freitagabend im britischen Manchester abgebrochen werden. Der Grund: Eine Zuschauerin sang die Kultballade "I Will Always Love You" so lautstark mit, dass sie die eigentliche Sängerin Melody Thornton übertönte. Obwohl die Veranstalter die Dame mehrmals ermahnten, soll sie ihren leidenschaftlichen Gesang nicht eingestellt haben, weswegen die Frau aus dem Saal geführt wurde.

Daraufhin sahen sich die Veranstalter jedoch gezwungen, die Show ganz abzubrechen. Das Publikum fand es offenbar gar nicht so schlimm, dass die Frau Melody während des Liedes unterstützte. In dem Video, das The Guardian veröffentlichte, sind Jubelrufe zu hören. Melody war zumindest sehr traurig darüber, dass die Show abgebrochen wurde. "Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen", ließ sie ihre Fans via Instagram wissen.

Getty Images Whitney Houston, 2008

Getty Images Melody Thornton bei einer "Bodyguard"-Musical-Show in Manchester, England

Getty Images Melody Thornton, Sängerin

