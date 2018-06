Wo war eigentlich Nico Schwanz (40) bei der Hochzeit von Leonard (33) und Caona Freier? Seit einigen Monaten pflegen die TV-Stars eine äußerst enge Freundschaft. Daher stand das Männermodel auch auf der Gästeliste der romantischen Trauung. Beim Jawort fehlte von dem Blondschopf allerdings jede Spur. "Ich habe einen Dreh gehabt. Ich hatte Leonard und Caona vorgewarnt, dass ich eventuell arbeiten muss. Da ich selbstständig bin, rutscht so etwas dann manchmal rein. Ansonsten wäre ich natürlich sehr gerne hingegangen", erklärte er auf Promiflash-Nachfrage. Am großen Tag war er in Gedanken natürlich trotzdem bei seinen Freunden und schickte den beiden sogar eine zuckersüße Videobotschaft.



