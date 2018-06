Für Denise Temlitz gibt es nur noch einen Mann im Leben: ihren Baby-Boy im Bauch! Erst vor wenigen Tagen gaben die Ex-Bachelor-Kandidatin und der BTN-Hottie Pascal Kappés ihre endgültige Trennung bekannt. Statt an Liebeskummer zu leiden, blüht die Beauty in ihrer Rolle als baldige Single-Mom allerdings regelrecht auf. Und auch ihr ungeborenes Söhnchen strotzt vor Energie. Mit seinen Tritten beschert er seiner Mama zurzeit die eine oder andere schlaflose Nacht. "Der Kleine ist so aktiv im Moment und boxt mich ohne Ende", verriet das Reality-Sternchen in seiner Instagram-Story.



