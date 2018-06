Tiefe Liebeskrise bei Denise und Pascal Kappés! Erst vor wenigen Wochen offenbarte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin unter Tränen, dass bei ihr und dem Berlin - Tag & Nacht-Hottie etwas Schlimmes vorgefallen sei. Nachdem sich das frisch vermählte Paar zunächst zusammenzuraufen schien, steht jetzt fest: Das einstige Dream-Couple geht fortan endgültig getrennte Wege. Das bestätigte die Schwangere vor wenigen Tagen via Social Media. Doch statt Frust zu schieben, stürzt sich Denise mit voller Wucht in ihr neues Leben als Single-Mom.

Das Pascal-Kapitel ist für sie ein für alle Mal beendet! Strahlend schön und guter Dinge präsentierte sich die brünette Beauty auf ihrem Instagram-Account. Vom Baby-Daddy fehlt jede Spur auf Denises Feed: Alle gemeinsamen Couple-Pics hat das Reality-Sternchen gelöscht. In Denises neuester Instagram-Story, in der sie ihre Fans mit einer Ultraschallaufnahme von ihrem Söhnchen verzaubert, kündigte sie an: "Ab morgen beginnt ein neues Leben. Du bist wichtig. Der Rest ist vollkommen egal." Mit diesen emotionalen Worten trotzt die Schönheit jeglichem Liebeskummer und beweist: Auch ohne Pascal an ihrer Seite wird sie eine gute Mutter werden.

Für ihren Post bekam Denise von ihrer treuen Netz-Community jede Menge Lob. "Ich finde es bewundernswert, wie du die Situation meisterst. Du wirkst so stark und glücklich", lautete beispielsweise der Kommentar einer Followerin, für den sich Denise herzlich bedankte.

Instagram / denise_temlitz_official Ultraschallbild von Denise Temlitz' Baby

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de