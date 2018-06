Waren sie die niedlichsten Gäste bei der Taufe von Prinzessin Adrienne von Schweden? Am Freitag wurde der jüngste royale Nachwuchs der schwedischen Königsfamilie in der Kapelle von Schloss Drottingham getauft. Mit von der Partie waren natürlich auch ihre Cousins und Cousinen und die hatten sich für die Zeremonie auch richtig herausgeputzt. Besonders die beiden Söhne von Prinz Carl Philip (39) und seiner Frau Prinzessin Sofia (33) waren einfach zuckersüß.

Prinz Alexander (2) erschien in einem hellblauen Zweiteiler mit weißem Kragen zur Taufe. Wie die Gala berichtet, handelt es sich dabei um ein Erbstück seines Vaters Carl Philip. An der Hand seiner Mama, die sich für ein sommerliches Blumenkleid aus Satin entschieden hatte, schmunzelte der Mini-Royal schüchtern in die Kamera. Sein kleiner Bruder Prinz Gabriel verbrachte den Großteil der Zeit auf dem Arm seinen Papas und hatte die Feierlichkeiten dadurch bestens im Blick.

Auch Prinzessin Leonore (4) und Prinz Nicolas (2) zeigten sich an dem großen Tag ihrer kleinen Schwester von ihrer besten Seite. Die zwei waren ganz aufgeregt, als sie gesegnet wurde und konnten sich kaum auf den Stühlen halten. Nur eine fehlte: Prinzessin Estelle (6). Die Tochter von Prinzessin Victoria (40) war kurzfristig erkrankt und konnte dementsprechend nicht mit dabei sein.

Michael Campanella/Getty Images Prinz Carl Philip von Schweden und sein Sohn Prinz Gabriel

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Sofia, Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Carl Philip von Schweden

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Madeleine und Chris O'Neil mit ihren Kindern Adrienne, Leonore und Nicolas

