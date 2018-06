Darauf haben die Fans so lange gewartet! Model Bonnie Strange (31) ist seit dem 21. Mai Mama einer Tochter. Trotz Trennung von Kindspapa Leebo Freeman (29) könnte die Moderatorin nicht glücklicher sein. Schon kurz nach der Geburt widmete Bonnie ihrer kleinen Goldie Venus rührende Zeilen, denn das Mädchen sei die Liebe ihres Lebens. Immer wieder gibt die Fashion-Expertin Baby-Updates, auf ein Foto ihrer Maus warten die Follower der Blondine allerdings vergeblich – bis jetzt.

Knapp drei Wochen nach der Entbindung zeigt Bonnie sich nun endlich mit ihrem Mini-Me. Auf Instagram teilt die Influencerin den wunderschönen Mama-Tochter-Schnappschuss, der sie beim Stillen zeigt. Von Goldie selbst, die in einer weißen Decke eingewickelt in Bonnies Armen liegt, ist zwar nicht sonderlich viel zu erkennen, dennoch löst das Bild Begeisterungsstürme aus. "So wunderschön", "Oh mein Gott, du sieht großartig aus" oder "Das ist ein perfektes Foto", lauten nur drei der zahlreichen Fan-Kommentare. Bonnie selbst schreibt zu dem Pic: "Meine kleine Sonntagsfamilie" und fügt die Hashtags "Mama und Baby" und "Netflix und Stillen" hinzu.

Nur wenige Tage nach Goldies Geburt zeigte Bonnie sich schon wieder in Topform. Von Schwangerschaftspfunden war bei der Netz-Schönheit kaum noch was zu sehen. Mit ultraflachem Bauch präsentierte sie sich auf ihren sozialen Netzwerken. Ihrer Babykugel trauert die Neu-Mama auch keineswegs hinterher. Im Gegenteil: "Ich vermisse meinen Bauch nicht", machte sie elf Tage nach der Entbindung in einem Post deutlich.

