Süße Geburtstagswünsche für Papa Pietro Lombardi! Der Sänger hat am Samstag seinen 26. B-Day gefeiert – bekam von dem gesamten Let's Dance-Studio kurz vor der Bekanntgabe des "Dancing Stars" 2018 ein herzerwärmendes Ständchen gesungen. Trotz Aufenthalts in Köln hat Pietro (26) einen besonderen Menschen an seinem Geburtstag nicht zu Gesicht bekommen. Söhnchen Alessio gratulierte seinem Papa dafür mit diesem süßen Social-Media-Post – veröffentlicht von Mama und Papa!

An Pietros diesjährigem Ehrentag war von Entspannung und Zeit mit der Familie nicht viel zu sehen. Der Grund: Der Ex-DSDS-Gewinner hatte jede Menge damit zu tun, einen ganz besonderen Musikclip-Dreh vorzubereiten. Für die WM-Version seines Hits "Phänomenal" will Pietro am Sonntag ein Video zusammen mit ein paar Dutzend Fans produzieren – deswegen verbrachte er seinen Geburtstag mit Fähnchen- und Trikot-Shoppen. Von Söhnlein Alessio gab es aber natürlich trotzdem süße Glückwünsche – via Instagram. Ein Foto des kleinen Rackers kommentierte Mama Sarah in Alessios Namen mit: "Happy Birthday, Papa. Ich hab' dich soooo lieb." Pietro, der den Schnappschuss auch auf seinem Profil postete, schrieb: "Das schönste Geschenk heute. Liebe dich mein Schatz."

Doch wo hat Alessio eigentlich den besonderen Tag seines Papas verbracht? Darauf gab Mama Sarah in ihrer Story Antwort: auf dem 30. Geburtstag von Sarahs Cousine. Gleichzeitig fand auch sie für Pietro ein paar liebe Worte: "Der Papa hat heute auch Geburtstag. Wir haben heute Morgen schon 'Happy Birthday' gesungen. Wir wünschen dir einen ganz, ganz tollen Geburtstag mit deinen Kumpels. Hab viel Spaß."

Instagram/_pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im Heide Park Soltau

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Netz-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de