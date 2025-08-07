Doppelaus bei "Princess Charming": Diese Frauen müssen gehen

Doppelaus bei Princess Charming! In der dritten Folge der beliebten Kuppelshow mussten gleich zwei Kandidatinnen ihre Koffer packen. Direkt zu Beginn der Episode entschied sich die diesjährige Princess, Nessi (28), dazu, Julia (26) und Johanna (26) nach Hause zu schicken. Für Julia war damit unerwartet schnell Schluss. Obwohl sie bisher kaum im Mittelpunkt der Show stand, zeigte sich ihre Mitstreiterinnen-Gruppe überrascht von der Entscheidung. Die Influencerin erklärte jedoch, dass es einfach nicht gepasst habe: "Ich glaube, dass wir irgendwie nicht weiterkommen, leider." Auch bei Johanna sei der entscheidende Funke nicht übergesprungen, weshalb beide Frauen ohne Halskette blieben.

Das Ausscheiden von Julia und Johanna geschah nach der sogenannten "Happy Hour", bei der Nessi stets versucht, alle Teilnehmerinnen näher kennenzulernen. Doch trotz der gemeinsamen Zeit konnte die Princess keine tiefere Verbindung zu den beiden Kandidatinnen aufbauen. Bei der Begründung ihrer Entscheidung zeigte sich die Content Creatorin von ihrer nachdenklichen Seite: "Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber es fühlt sich nicht richtig an", lautete ihr emotionales Statement.

In den ersten Folgen der neuen Staffel war es bereits für eine andere Kandidatin zu Ende gegangen. Damals musste die 30-jährige Kelly die Show verlassen, nachdem es nicht zum erhofften Gespräch gekommen war. Dass die Influencerin keine halben Sachen macht, scheint eines ihrer Markenzeichen bei der aktuellen Staffel zu sein. Mit ihren klaren, aber respektvollen Ansagen zeigt sie, dass sie den Frauen keine falschen Hoffnungen machen möchte. Die Fans der Serie dürfen gespannt bleiben, ob sie ihrer klaren Linie auch in den kommenden Folgen treu bleibt.

RTL / Fine Lohmann Die neue "Princess Charming" Vanessa Borck alias nessiontour

RTL / Fine Lohmann "Princess Charming"-Kandidatin Julia 2025

RTL / Fine Lohmann "Princess Charming"-Kandidatin Johanna 2025

