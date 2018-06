Seit einigen Wochen sucht Philipp Stehler (30) bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Allerdings sind die Dreharbeiten zu der Kuppelshow schon längst beendet und dementsprechend offen zeigt sich der schnuckelige Fitnessliebhaber auf seinem Social-Media-Profil jetzt aus dem Urlaub. Aber Moment mal: Ex-GNTM-Girl Gerda Lewis scheint sich derzeit am selben Ort wie der ehemalige Rosenboy zu befinden. Geht da etwa etwas zwischen Philipp und Gerda?

Aufmerksame Fans der beiden Fernsehsternchen dürften schnell bemerkt haben, dass sich der Ex-Bachelorette-Kandidat und das Model zur selben Zeit auf Mallorca befinden. Beide posteten einen Schnappschuss vom selben Balkon, was ihrer Community sofort auffiel. "Bist du mit Philipp Stehler dort? Er hat ein Foto hochgeladen, wo er auf derselben Terrasse sitzt" oder "Urlaub mit Philipp? Lasst es euch gut gehen", lauteten nur zwei Fankommentare auf Instagram unter Gerdas Bild. Besonders auffällig: In einem anderen Pic der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin spiegelte sich ziemlich verdächtig ein Mann im weißen Shirt in ihrer Sonnenbrille – vielleicht Philipp? Dafür spricht, dass er auf einem anderen Bild weiß trägt.

Erst vor ein paar Monaten hatte sich die wieder erblondete Beauty von ihrem Freund Tobi getrennt. Kurz nach dem Liebes-Aus fand Gerda aber deutliche Worte zu ihrem derzeitigen Beziehungsstatus. "Ich brauche im Moment keinen Mann in meinem Leben. Ich bin froh, mich auf mich zu konzentrieren", erzählte sie im ProSieben-Interview. Ob Philipp das nun geändert hat – was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis auf Mallorca

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Girl

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Tobi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de