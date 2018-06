Sie blickt auf eine weitere erfolgreiche Staffel zurück. Seit 2011 sitzt Motsi Mabuse (37) neben Joachim Llambi (53) und später auch Jorge Gonzalez (50) in der Let's Dance-Jury – sah schon Dutzende Tanzpaare in der Show über das Parkett fegen. Im großen Finale der elften Staffel hat sich am Freitag Komiker Ingolf Lück (60) zusammen mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (31) den Sieg geholt. Wenige Tage später lässt Motsi die vergangenen Wochen jetzt Revue passieren und vermittelt gleichzeitig eine wichtige Message!

Für die südafrikanische Schönheit war die diesjährige Staffel besonders emotional. Der Grund: In der zweiten Liveshow hatte die Frohnatur die Zuschauer und ihre Kollegen gleichermaßen mit ihrer Schwangerschaft überrascht. Seitdem sind jedoch schon wieder viele Wochen vergangen. Jetzt, nach dem großen Showdown, ist es Zeit für Motsi, ihren Fans und vielleicht auch zukünftigen Kandidaten einen tollen Gedanken mit auf den Weg zu geben: "Ein weiteres Jahr, ein weiteres Finale. 'Let's Dance' ist nicht nur eine besondere TV-Show, sondern für die Kandidaten eine Reise, auf der sie herausfinden, wer sie wirklich sind."

Bevor man sich dazu entscheidet, bei "Let's Dance" mitzumachen, müsse man mit sich selbst im Reinen sein, um sein Bestes zu geben, erklärt sie weiter: "Und ich sage immer, wenn du dich nicht im Spiegel ansehen kannst, nicht an dich glaubst und nicht akzeptierst, was du siehst, dann kannst du dich nicht öffnen und nicht geben, was in deinem Herzen ist. Und wenn du dein Herz nicht öffnen kannst, dann ist es ein harter Weg." Der Sieg von Ingolf hat am Ende gezeigt: Er konnte sein Herz definitiv öffnen!

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2018

Florian Ebener/Getty Images Die Jury im "Let's Dance"-Finale 2018

Florian Ebener/Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Gewinner 2018

