Wagte Daniela Katzenberger (31) jetzt tatsächlich ein Beautyexperiment? Eigentlich ist die Reality-TV-Ikone für ihre blonde Wallemähne bekannt. Doch in den vergangenen Monaten probierte die Social-Media-Queen mit verschiedenen Perücken immer mal wieder die unterschiedlichsten Looks aus. Nun scheint die Promimama Gefallen daran gefunden zu haben, sich einem professionellen Make-over zu unterziehen: Im Netz präsentiert sie sich ihren Fans mit deutlich dunkleren Haaren!

Beim Blick auf Danielas Instagram-Seite erwartet ihre Follower aktuell eine echte Überraschung. Die 31-Jährige posiert mit einer neuen Frisur: So erstrahlt der Haaransatz der Kultblondine in einem zarten Braunton. So ganz überzeugt scheint der TV-Star von dem Style allerdings noch nicht zu sein: "Also, ich mag die Haarfarbe total, finde aber, dass sie mich etwas älter macht! Wenn ich 18 wäre, kein Problem! Aber mit fast 32 älter aussehen wollen? Na, ich weiß nicht", zeigt sie sich verunsichert.

Daher ist sich Danielas Community sicher: Bei der Haarpracht handelt es sich erneut um eine Perücke. Ihre Supporter mögen den ungewohnten Look jedoch: "Ich finde das wirklich echt megahübsch. Einfach mal machen, trau dich", versucht ein Follower, die Wahlmallorquinerin von einem Gang zum Friseur zu überzeugen. Dani gibt nämlich ganz offen zu, dass ihr für ein Umstyling schlichtweg der Mut fehlt: "Man würde gerne mal was Neues mit seinen Haaren ausprobieren, findet es an anderen immer ganz toll! Und dann verlässt einen doch der Mut, es wirklich durchzuziehen, denn die alte Haarfarbe kennt man ja schließlich an sich selbst und ist sie gewohnt", beschreibt sie ihr Zweifel.

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger in Düsseldorf, 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

P. Hoffmann/ Wenn.com Daniela Katzenberger bei den ABOUT YOU Awards in München

