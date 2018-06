Welche Royal-Dame gewinnt das Fashion-Duell des Wochenendes? Herzogin Meghan (36) erlebte am Samstag erstmals die “Trooping The Colour”-Parade zum Geburtstag von Queen Elizabeth II. (92) hautnah vom Balkon des Buckingham Palace aus mit. Ihr eleganter Look wurde ebenso wie Herzogin Kates (36) Outfit zum echten Hingucker – da hatten es die Promiflash-Leser nicht leicht, einen Favoriten zu küren. 55,4 Prozent der insgesamt 22.704 Stimmen (Stand: 10.6.2018, 12 Uhr) gehen dabei an Meghan – so knapp entscheidet sie das Fashion-Rennen für sich! Dass Kate über 10.100 Stimmen einsammeln konnte, beweist: Bei zwei so wunderschönen Frauen in umwerfenden Kleidern fällt es eben schwer, eine eindeutige Siegerin zu wählen!



