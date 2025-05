Verliebt? Grigor Dimitrov mehrfach mit dieser Frau gesichtet

Grigor Dimitrov (33) hat in Madrid für Aufsehen gesorgt: Der Tennisstar wurde in Begleitung von Schauspielerin Eiza González (35) gesichtet. Gemeinsam waren die beiden nach einem Tennismatch in der spanischen Hauptstadt unterwegs und machten keinen Hehl aus ihrer Zuneigung füreinander. Auf Bildern, die E! News vorliegen, spazierte das Duo entspannt durch die Straßen und zeigte sich dabei händchenhaltend und offenbar eng vertraut. Die Schauspielerin und der Tennisstar ließen es sich nicht nehmen, auch abseits des Spielfelds Seite an Seite aufzutreten. Schon zuvor unterstützte Eiza den Tennisspieler voller Begeisterung bei seinem Match, bei dem die beiden bereits mit innigen Gesten auffielen.

Die jüngsten gemeinsamen Auftritte in Madrid sind nicht die ersten öffentlichen Momente von Grigor Dimitrov und der mexikanischen Schauspielerin. Schon zuvor kursierten immer wieder Gerüchte über das Privatleben des Tennisstars – nun sorgen die beiden mit ihren zärtlichen Gesten in aller Öffentlichkeit für neue Schlagzeilen. Freunde des Duos schweigen bislang zu der möglichen Beziehung, und auch Grigor und Eiza äußern sich in Interviews bisher nicht zu ihrem Verhältnis. Dass die beiden sich nun so offen in der Öffentlichkeit zeigen, spricht für einen besonders engen Draht zwischen dem Tennisstar und der Schauspielerin.

In letzter Zeit wurde Grigor immer wieder mit prominenten Frauen in Verbindung gebracht. Noch im Frühjahr kursierten Gerüchte über ein Verhältnis mit Reality-Star Ekin-Su Cülcüloğlu, das jedoch nie offiziell bestätigt wurde. Seine letzte öffentliche Beziehung, die mit dem rumänischen Model Madalina Ghenea, fand im April dieses Jahres ihr Ende. Grigor hat es stets vermieden, sein Privatleben in den Mittelpunkt zu rücken, doch angesichts der großen Medienaufmerksamkeit konnte er seine neuen Flirts nur schwer verstecken. Auch über Eiza gibt es zahlreiche Geschichten abseits des roten Teppichs: Die Schauspielerin ist für ihre lebensfrohen und offenen Auftritte bekannt, pflegt enge familiäre Bindungen und liebt es, die Welt zu bereisen. Dass die beiden nun häufiger zusammen gesehen werden, dürfte ihren Fans jede Menge neuen Gesprächsstoff und Anlass zu Spekulationen bieten.

Getty Images Eiza González im Mai 2024

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

