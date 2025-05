Kanye West will Zahnarzt wegen Lachgas-Folgen verklagen

Endlich eine Erklärung für das fragwürdige Verhalten von Kanye West (47)? Wie TMZ berichtet, will der Rapper jetzt seinen Zahnarzt verklagen: Mit unprofessionellem Verhalten habe ihn Dr. Thomas Connelly während diverser kosmetischer Eingriffe von dem Betäubungsmittel Lachgas abhängig gemacht. Wie aus einem Schreiben seiner Anwälte hervorgeht, trug der Musiker neurologische, körperliche und psychische Schäden von der Behandlung davon und wirft dem Mediziner jetzt Kunstfehler, grobe Fahrlässigkeit und Betrug vor. Auch Ehefrau Bianca Censori (30) sei das Lachen längst vergangen: Sie soll mehrere der dubiosen Behandlungen miterlebt und das zunehmend wirre Verhalten ihres Mannes am eigenen Leib zu spüren bekommen haben. Finanziell schlug die Sucht offenbar ebenfalls ordentlich zu Buche: Kanyes Team berichtet von bis zu 45.000 Euro, die er monatlich für die Befriedigung seiner Sucht hingeblättert haben soll.

Der an den Mediziner verschickte Brief listet die Vorwürfe detailliert auf. So soll der Zahnarzt Kanye nicht nur beim selbständigen Konsum des Gases unbeaufsichtigt gelassen, sondern ihm auch regelmäßig die nötigen Utensilien und Anweisungen für die Selbstverabreichung zur Verfügung gestellt haben. Es ist sogar von "exzessivem und nicht medizinisch begründetem Gebrauch" die Rede. Besonders brisant: Laut Kanyes Team habe der Zahnarzt versucht, durch "Kontrolle und Manipulation" die Geschicke von Kanyes Fashion-Label Yeezy LLC an sich zu reißen, während der Rapper selbst durch die angeblich viel zu hohe Dosis an Medikamenten und Gas "beeinträchtigt" gewesen sei. Die Anwälte des Mediziners bestritten ähnliche Vorwürfe in der Vergangenheit bereits als "faktisch falsch und bewusst irreführend".

Schon im vergangenen Jahr äußerten sich Fans besorgt, da Kanye immer wieder mit Stimmungsschwankungen und rätselhaften Auftritten auffiel – zum Beispiel bei der viel diskutierten Grammy-Nacht mit Bianca. Laut einem ehemaligen Angestellten habe der Musiker zu diesem Zeitpunkt kaum noch über andere Themen gesprochen als über Lachgas, was sich negativ auf das Arbeitsklima und die Entscheidungsprozesse ausgewirkt habe. In einer Paartherapie und Entzugswochen auf Mallorca sollen Kanye und Bianca inzwischen gezielt an den Folgen der Sucht und den Spannungen in der Ehe gearbeitet haben. Trotz der Turbulenzen hält das Paar offenbar weiterhin eng zusammen und tritt betont als Team auf – wie etwa bei Musik-Events in San Francisco oder gemeinsamem Shopping in Tokio.

Anzeige Anzeige

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige