Nach Beziehungs-Aus mit Emma: Umut Tekin spricht Klartext

Umut Tekin (27) sorgte bei der Preview zur neuen Staffel von Kampf der Realitystars in Köln für Klarheit: Zwischen ihm und Emma Fernlund (24) ist endgültig Schluss. Im RTL-Interview erklärte der Reality-TV-Star am Rande des roten Teppichs, er sei wieder Single und das Kapitel mit Emma gehöre der Vergangenheit an. Der Entschluss zur Trennung sei erst vor wenigen Tagen auf Mallorca gefallen. Im Gespräch erzählt Umut: "Sie hat ein paar Dinge gemacht, bei denen sie nicht ihr Wort gehalten hat." Besonders ein Foto, das Emma gemeinsam mit Reality-Kollege Julius Tkatschenko zeigte, habe dabei für Aufregung und Misstrauen gesorgt. Laut Emma fand die Trennung erneut über WhatsApp statt, genau wie beim letzten Mal. Doch laut Umut sei es anders abgelaufen.

Umut schildert, dass er mit Emma über die Vorkommnisse gesprochen habe: "Ich habe mit ihr gesprochen, das schwöre ich bei Gott", erklärte er. Allerdings habe Emma keinerlei Einsicht gezeigt und ihn damit in seiner Entscheidung bestärkt. Umut betonte außerdem, dass für ihn eine Rückkehr oder ein gemeinsames TV-Format mit seiner Ex-Partnerin nicht infrage komme. "Ich will Emma nicht sehen, nicht in irgendeinem Format sehen. Das Ding ist für mich durch", stellt er unmissverständlich klar. Nach den intensiven Monaten, in denen sich das Paar bereits schon einmal getrennt und wieder zusammengefunden hatte, fühlt sich Umut nun "frei" und sieht den endgültigen Schlussstrich als den richtigen Schritt. Ein versöhnlicher Abschied bleibt dennoch aus – stattdessen wünscht Umut Emma lediglich "alles Gute".

Die Trennung markiert bereits das zweite Liebes-Aus für das Paar innerhalb weniger Monate und scheint dieses Mal endgültig zu sein. Bereits kurz nach dem Liebes-Aus hatte Emma in ihrer Instagram-Story Vorwürfe gegen ihren Ex erhoben und ihn beschuldigt, über sie zu hetzen und Gerüchte zu verbreiten. In den vergangenen Tagen hatte sich die mediale Auseinandersetzung der beiden Reality-TV-Stars sichtbar verschärft – von gegenseitigen Schuldzuweisungen bis hin zu öffentlichen Appellen, die Streitigkeiten im Privaten zu klären. Persönlichere Themen wie Vertrauen, Kommunikation und Missverständnisse im Alltag hatten ihre Beziehung immer wieder auf die Probe gestellt. Trotz der öffentlichen Dramen pflegten beide bislang ein bewegtes, vom Rampenlicht begleitetes Liebesleben, das auch abseits der Kameras offenbar für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

Instagram / umut_tekin Umut Tekin, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

