Jedes Jahr im Juni wird anlässlich des Geburtstags von Queen Elizabeth II. (92) die "Trooping The Color"-Parade in London gefeiert. Teil der festlichen Zeremonie sind neben der Monarchin selbst auch ihre Familienmitglieder. Kurz nach der Traumhochzeit waren alle Augen natürlich auf den frisch vermählten Prinz Harry (33) und seine Meghan (36) gerichtet. Trotz Nervosität verzauberte die Neu-Herzogin von Sussex in ihrem rosafarbenen Kleid. Aber auch ihre Schwägerin Kate (36) konnte sich in ihrem hellblauen Dress sehen lassen – doch welches Outfit kam besser an?

Meghan hat bei der Parade in der Kutsche neben Harry Platz genommen. Ihre hellrosa Robe der US-Designerin Carolina Herrera (79) passte farblich ausgezeichnet zu ihrem Hut. Die ehemalige Schauspielerin scheint die perfekte Royal-Dame abzugeben. Zu einem kleinen adligen Stilbruch kommt es allerdings doch: Die nackten Schultern der 36-Jährigen sind zu sehen – für ein Mitglied der Königsfamilie eher unpassend.

Bedeckter zeigte sich hingegen die Liebste von Prinz William (35). Während ihr Ehemann mit Prinz Charles (69) reitend die Feierlichkeiten bestreite, saß Kate neben ihrer Schwiegermutter Camilla (70) in einer Kutsche. Am Ehrentag der Queen trug sie ein Kleid in Hellblau. Die Kopfbedeckung der Dreifach-Mama passte ebenfalls perfekt zu ihrem Dress. Anders als Meghan trug Kate die Haare allerdings in einem Dutt und auch in puncto Accessoires griff sie häufiger in das Schmuckkästchen als ihre frischgebackenen Schwägerin: Ohrringe und Kette komplettierten ihren Festagslook. Aber welche Herzogin konnte mit ihrem Style mehr überzeugen? Stimmt ab!

Chris Jackson/Getty Images Die royale Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace

Splash News Meghan Markle bei der "Trooping The Colour"-Parade in London

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan bei einer Kutschfahrt

