Die Nachricht von seinem Tod erschütterte Ende vergangener Woche zahlreiche Menschen: Starkoch Anthony Bourdain nahm sich in Frankreich während der Dreharbeiten zu einer Dokumentationsserie das Leben. Seit zwei Jahren war Schauspielerin Asia Argento die Frau an seiner Seite. Sie fand bereits kurz nach der Todesmeldung bewegende Worte für ihren Lebensgefährten. Freunde berichteten nun, dass die "xXx"-Darstellerin völlig am Ende sei und zu keiner Zeit von ihnen allein gelassen werde.

Der Filmstar kann einfach nicht verkraften, dass ihr Lebensgefährte Suizid begangen hat – und ihr Freundeskreis macht sich offenbar große Sorgen um die 42-Jährige. "Asia geht es überhaupt nicht gut. Sie ist untröstlich ... Aber sie hat einen engen Kreis von Vertrauten, die 24 Stunden am Tag für sie da sind", erzählte jetzt ein Insider gegenüber Radar Online. Asia kann offenbar einfach nicht verstehen, warum ihr Partner diesen drastischen Schritt gegangen ist: "Anthonys Tod traf Asia, seine Freunde und seine Familie wie ein Hammerschlag." Gerade weil der Koch in seinem Leben schon so viele Dämonen überwunden habe, würden sie immer noch versuchen, Antworten auf diese Frage zu finden.

Unterdessen wird viel über die Gründe für den Selbstmord des berühmten Kochs spekuliert. Nur wenige Tage vor Anthonys Tod wurde Asia äußerst vertraut mit einem anderen Mann in ihrer Heimatstadt Rom gesichtet. Wie sich später herausstellte, war der aber nur ein sehr guter Freund von ihr.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Matthew Eisman/Getty Images Anthony Bourdain beim Women In The World Summit 2018

Neilson Barnard/Getty Images Asia Argento und Anthony Bourdain bei den Creative Arts Emmy Awards 2017

Splash News Asia Argento in L.A.



