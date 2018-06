Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) sollen verlobt sein! Schon nach wenigen Wochen Beziehung soll der aktuelle Freund der Sängerin um ihre Hand angehalten haben. Diese Gerüchte hat das Pärchen aber noch nicht offiziell bestätigt. Seit den Schlagzeilen hat die Beauty bisher nur via Social Media eine süße Liebesbotschaft an ihren Schatz gerichtet. Doch jetzt ist ein Foto aufgetaucht, auf dem ein verdächtiger Ring an Aris Hand blitzt!

Ihr Bruder Frankie James Grande veröffentlichte am Montag einen Familienschnappschuss auf seinem Instagram-Profil. Eigentlich sollte das Bild nur eine rührende Geste zum Geburtstag von Mama Joan sein, aber seine Follower achteten fast nur auf Arianas linke Hand: An ihrem Ringfinger glitzert nämlich ein riesiger Klunker! Ist das ihr Verlobungsring? Frankies Follower sind sich ganz sicher.

"Ari trägt einen Verlobungsring!", "Wow, ist das ein riesiger Ring, sie sind wirklich verlobt!", "Schaut euch mal diesen fetten Klunker an", lauten nur einige Kommentare der Fans. Glaubt ihr, dass das Arianas Verlobungsring ist? Stimmt ab!

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / arianagrande Sängerin Ariana Grande mit weißen Haaren

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images for Huffington Post Ariana Grande bei der Met Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de