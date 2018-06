Ariana Grande (24) und ihr neuer Freund Pete Davidson (24) sind Gerüchten zufolge bereits verlobt! Erst seit wenigen Wochen ist das schwer verliebte Pärchen zusammen – trotzdem soll der "Saturday Night Live"-Star kürzlich auf Robert Pattinsons (32) Geburtstagsparty bereits um die Hand der Sängerin angehalten haben. Das Couple hat diese News bisher noch nicht bestätigt. Doch jetzt hat sich Ariana zum ersten Mal seit den Verlobungsschlagzeilen via Social Media geäußert!

Auf Twitter postete die Beauty kurz, nachdem die Gerüchte online gingen, diesen Beitrag: "Ich liebe dich... so sehr [...]", begleitet von mehreren Affen-Emojis, die sich die Hände vors Gesicht halten. Ist dieser emotionale Tweet an ihren Schatz gerichtet? Ihre Follower vermuten in der Liebesbotschaft eine versteckte Bestätigung der Verlobungsgerüchte! "Sie haben es sowas von gemacht" , "Oh mein Gott sie sind wirklich verlobt", lauten nur einige hoffnungsvolle Kommentare der User.

Zuzutrauen wäre dem Pärchen dieser frühe Schritt jedenfalls. Die Zwei legten bisher ein rasantes Tempo in ihrer Beziehung vor – schon nach wenigen Tagen hatte sich Pete sogar ein Liebes-Tattoos für Ari stechen lassen! Glaubt ihr, Ariana und Pete sind verlobt? Stimmt ab!

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

Instagram / petedavidson Komiker Pete Davidson und Musikerin Ariana Grande

