Am Mittwochabend richten sich alle Augen der Bachelor in Paradise-Fans auf die idyllische Ferienanlage in Thailand: Zum allerletzten Mal werden die ehemaligen Kandidaten aus Der Bachelor und Die Bachelorette im Finale der Kuppelshow ihre Rosen vergeben – und damit auch ihr Herz. Doch statt Dates ohne großes Funkensprühen wird die letzte Show nur für die Teilnehmer romantisch, die es mit ihren Partnern so richtig ernst meinen: So wird der Kuschel-Countdown unter Palmen ein rosiges Spektakel!

Wie RTL nun bekannt gab, haben nicht alle Liebessuchenden im Paradies auch die Chance auf ein traumhaftes Rendezvous! Moderator Florian Ambrosius (42) stellt die Bewohner auf die Probe – sie müssen nach einem Gespräch entscheiden, ob sie als Singles gehen oder als Paar weitermachen wollen. Nach wochenlangen Flirts dürfen nur diejenigen Paare bleiben, die sich eine gemeinsame Zukunft miteinander vorstellen können. Denn nur als Couple steht anschließend ein Dreamdate an – und glaubt man dem Teaser, gibt es dabei endlich auch nächtliche Zweisamkeit!

Besonders spannend dürfte die Entscheidung von Philipp Stehler (30) werden: Nachdem der Blondschopf seine Rose regelmäßig an Pamela Gil Marta vergab, kuschelt er nun auf den vorab veröffentlichten Fotos auch mit seiner ewigen Verehrerin Carina Spack – schon in der Vergangenheit sorgte er in der Show für ordentlich Zündstoff.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D Die Finalisten bei "Bachelor in Paradise" mit Moderator Florian Ambrosius

MG RTL D Philipp Stehler und Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Philipp Stehler und Carina Spack im Finale von "Bachelor in Paradise"

