Diesen Moment wird Michael Schulte (28) in seinem Leben wohl nie wieder vergessen! Am vergangenen Wochenende überraschte der Musiker mit süßen Neuigkeiten: Im Beisein seiner Familie und seiner engsten Freunde heiratete der Viertplatzierte des diesjährigen Eurovision Song Contests seine Freundin Katharina. Nach der Veröffentlichung eines Ehering-Schnappschusses haben es nun die ersten Fotos von dem frisch gebackenen Ehepaar ins Netz geschafft – der 28-Jährige strahlt darauf überglücklich mit seiner Liebsten um die Wette!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Michael jetzt gleich mehrere Aufnahmen von der Trauung. Voller Glück blicken der Bräutigam und seine schöne schwangere Braut in die Kamera. In einer schlichten Kombi aus Hemd und Fliege hält der ehemalige The Voice of Germany-Teilnehmer seine Braut im Arm, diese trägt ein romantisches weißes Spitzenkleid und einen Blumenkranz im Haar. Michaels Freude über die Hochzeit ist auch in seinen Social Media-Kommentaren spürbar. So schrieb er unter die Bilder: "Mr. und Mrs. Schulte und unsere wunderbaren Trauzeugen. Es war einfach perfekt! Was für ein Tag!" und "Es fühlt sich ziemlich gut an, mit so einer schönen und tollen Frau verheiratet zu sein!"

Doch nicht nur Katharina war bei der Trauung an Michaels Seite: Auch Musikerkollege Max Giesinger (29) unterstützte seinen Kumpel an diesem besonderen Tag als Trauzeuge. Wusstet ihr, dass Michael und Max so gute Freunde sind? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / michaelschulte Michael Schulte und seine Freundin Katharina

Andreas Rentz / Getty Images Michael Schulte bei einem Fashion-Event in Düsseldorf

Instagram / michaelschulte Max Giesinger und Michael Schulte

