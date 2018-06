Vor wenigen Wochen stand Michael Schulte (28) noch in Lissabon auf der Bühne und begeisterte die Massen. Beim Eurovision Song Contest belegte der Rotschopf mit seiner gefühlvollen Ballade einen sensationellen vierten Rang und verschaffte Deutschland nach langer Zeit eine Platzierung in den Top Ten. Doch auch privat läuft es für den Musiker 2018 rund: Michael und seine Freundin haben sich jetzt das Jawort gegeben.

Auf Instagram verkündete der Sänger nun ganz stolz: "Wir haben es getan!" Neben einem süßen Hochzeitsbild zusammen mit seiner frisch angetrauten Ehefrau postete der 28-Jährige dort auch einen niedlichen Schnappschuss von ihren Trauringen. Als Trauzeuge stand Michael im Übrigen niemand Geringeres als sein einstiger The Voice of Germany-Kumpel Max Giesinger (29) an diesem besonderen Tag zur Seite.

Und noch ein weiteres Highlight wartet schon bald auf das frischgebackene Ehepaar: Bereits im August erwarten die beiden ihr erstes Kind. Kurz vor seinem großen Auftritt beim ESC verriet der Singer-Songwriter noch, dass es ein Junge wird.

Instagram / michaelschulte Michael Schulte und seine Freundin Katharina

Instagram / michaelschulte Max Giesinger und Michael Schulte

Jorg Carstensen/Getty Images Michael Schulte, Sänger

