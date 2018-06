Sila Sahin (32) und Samuel Radlinger (25) könnten nicht glücklicher sein: Die Schauspielerin und ihr angetrauter Fußballer-Schatz werden in wenigen Tagen zum ersten Mal Eltern. Der einzige Grund zum Feiern ist der anstehende Familienzuwachs aber nicht: Das Paar feierte nun bereits seinen zweiten Hochzeitstag – für Ex-GZSZ-Star und Bald-Mama Sila ein würdiger Anlass, via Social Media süße Worte an ihren Ehemann zu richten!

Wie happy die 32-Jährige ist, beweist die Beauty jetzt via Instagram. Zu einer Bilderreihe, die sie und ihren Liebsten an ihrem Hochzeitstag am 8. Juni 2016 zeigt, schreibt sie: "Heute ist es schon zwei Jahre her seit unserer Hochzeit. Ich freue mich schon sehr auf das, was bald kommt und uns erwartet, bald sind wir eine richtige Familie." Neben den rührenden Worten und einem roten Herz-Emoji machen auch die Hashstags #happywife, #thankful, #cantwait und #happyday klar: Die Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft mit Samuel und ihrem gemeinsamen Sprössling könnte einfach nicht größer sein.

Wann genau ihr kleiner Schatz auf die Welt kommen soll, wissen zwar nur die Eltern in spe, allzu lange kann es aber nicht mehr dauern. Bereits Anfang des Monats bekam Sila starke Wehen – und das ausgerechnet in einem Flugzeug kilometerweit über dem Boden!

