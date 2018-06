Da hat offenbar jemand die Qual der Wahl! In Kendall Jenners Liebesleben geht es derzeit drunter und drüber. Vor Kurzem erst wurde der Keeping up with the Kardashians-Star in Gesellschaft des Basketball-Spielers Ben Simmons gesichtet, dann folgte Anfang Juni die Überraschung: Auf der Aftershow-Party der CFDA Fashion Awards knutschte die Brünette mit dem Male-Model Anwar Hadid (18). Doch einer der beiden Männer konnte bei der 22-Jährigen offenbar etwas mehr punkten!

Auf aktuellen Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, war Kendall nicht etwa in den Armen ihres jüngsten Dates, Anwar Hadid, zu sehen. Stattdessen verbrachte das Model den letzten Sonntag wieder mit NBA-Spieler Ben. Nach einem gemeinsamen Einkaufsbummel soll sich das Paar in das Haus des Profi-Sportlers zurückgezogen haben. Ein Insider berichtete außerdem: "Sie sind ziemlich eng nebeneinander gelaufen und sie war glücklich. Sich hat sich in seiner Gesellschaft sichtlich wohlgefühlt und sich amüsiert."

Hat Kendall also endlich den Richtigen gefunden? Dem Model wurden in der Vergangenheit bereits einige Affären nachgesagt, die jedoch nie bestätigt wurden: So soll sie unter anderem mit US-Rapper ASAP Rocky (29), Sänger Justin Bieber (24) und Basketballer Blake Griffin (29) geturtelt haben.

Splash News Anwar Hadid in West Hollywood

Anzeige

All Access / SPW / Splash News Kendall Jenner an ihrem 22. Geburtstag

Anzeige

Splash News Ben Simmons in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de