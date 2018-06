Ob seine Schwestern diesem jungen Glück auf die Sprünge geholfen haben? Am Montag fanden in New York die alljährlichen CFDA Fashion Awards statt. Die Preisverleihung des Council of Fashion Designers of America, einem Verband der Modedesigner, zeichnete echte Fashion-Ikonen wie Naomi Campbell (48) aus. Während das Model einer der Hingucker der Ehrung war, entpuppte sich jetzt eine andere Schönheit als Star der Nacht. Bei der Aftershow-Party des Events knutschte Kendall Jenner (22) mitten in den Räumlichkeiten mit Anwar Hadid (18) – dem Bruder von Gigi (23) und Bella (21)! Dabei soll der doch eigentlich mit Nicola Peltz (23) zusammen sein – auch, wenn es kriselt...

Auf einem Foto, das TMZ vorliegt, sieht man aber, wie sich das Reality-Sternchen und das Malemodel näherkommen – sich tatsächlich mitten in der Menge küssen. Angst davor, von Schaulustigen oder Nicola erwischt zu werden, hatten die beiden also offensichtlich nicht. In ihrer Instagram-Story zeigte Kendall sogar selbst, dass beide an dem Abend zusammen Zeit verbracht haben. Die abfotografierten Hände des Hadid-Sprosses sind der Beweis. War's das also mit der Beziehung mit dem Fashion-Star Nicola?

Ein Bild vorher ist in Kendalls Story übrigens Anwars große Schwester und Kendalls BFF Gigi zu sehen. Auch sie scheint also von der Turtelei zwischen den beiden zu wissen. Vielleicht hat sie ja sogar die Weichen für die Annäherungen gestellt...

Dimitrios Kambouris/Getty Images Naomi Campbell bei den CFDA Awards 2018 in New York

Instagram/kendalljenner Instagram-Story von Kendall Jenner

Angela Weiss/AFP/Getty Images Anwar und Gigi Hadid bei den CFDA Fashion Awards 2018

