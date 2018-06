Da haben sich ganz offensichtlich zwei gesucht und gefunden! Noch nicht einmal vier Wochen ist es her, dass sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) vor aller Welt feierlich das Jawort gegeben haben. Doch nicht nur ihr frisch angetrauter Ehemann stärkt der Ex-Schauspielerin bei ihrer neuen Aufgabe den Rücken – auch Herzogin Camilla (70) scheint Meghan eine große Stütze zu sein: Die zwei Frauen verstehen sich einfach prächtig!

Schon bei der Gartenparty anlässlich Prinz Charles (69)' Geburtstag kicherte die 36-Jährige immer wieder mit der Stiefmutter ihres Liebsten. An purer guter Laune scheint das aber nicht gelegen zu haben, denn auch bei der "Trooping the Colour"-Premiere am vergangenen Wochenende war für alle offensichtlich: Camilla und Meghan könnten nicht besser miteinander klarkommen. Kleine Tuscheleien, zaghafte Scherze und vertraute Blicke – die beiden Frauen scheint schon fast eine echte Freundschaft zu verbinden! Das wiederum wirke sich laut eines Insiders auch auf die bisher schwierige Beziehung zwischen Camilla und Harry aus: "Es ist klar, dass Meghan, obwohl sie erst seit wenigen Wochen ein offizielles Mitglied der königlichen Familie ist, schon jetzt Leben in die Bude bringt und positiven Einfluss hat", verriet er HollywoodLife.

Dass es ausgerechnet Camilla ist, die Meghan hilft, ihren Platz zu finden, überrascht aber nur auf den ersten Blick. Immerhin verbindet die beiden Frauen ein ähnliches Schicksal. Ebenso wie die Neu-Herzogin war auch die Frau von Prinz Charles vor ihre Ehe mit dem Thronfolger schon einmal verheiratet. Auch die heute 70-Jährige musste ihren Platz in der royalen Vorzeigefamilie erst mal finden – und ist für Meghan damit die perfekte Ansprechpartnerin.

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einer Kutschfahrt

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Herzogin Camilla, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2018

Getty Images Herzogin Camilla und Herzogin Meghan am Buckingham Palast

