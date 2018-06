Julia Jasmin Rühle (30) ist ihre Rolle als Mutter besonders wichtig. Im Jahr 2007 hat die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin ihre Tochter zur Welt gebracht. Über sie ist im Internet bisher nicht sonderlich viel bekannt. Gelegentlich dürfen sich die Fans des ehemaligen Promi Big Brother-Sternchens trotzdem über Bilder mit seiner Tochter freuen. Vor einigen Tagen erst postete Julia ein süßes Partnerlook-Foto.

Auf dem Instagram-Foto gibt die 30-Jährige ihrer Tochter ein Küsschen. Dabei verdeckt Julia das Gesicht des Mädchens mit ihrer Hand. Beide haben lange schwarze Haare, dazu tragen sie ein weißes Oberteil mit Kirsch-Print und eine Hotpants. Weiße Sneakers runden die Outfits der beiden ab. Das Bild versah die Russin mit Hashtags wie "mein Stolz", "ich liebe dich" und "Loyalität".

Obwohl JJ oft für ihre Art und Weise der Erziehung kritisiert wird, waren ihre Fans begeistert vom rührenden Partnerlook-Pic. "Ich finde es wundervoll, wie stolz du auf dein Kind bist", kommentierte eine Bewunderin, "und all die Menschen die nichts Besseres zu tun haben, als ihren Hass an dir auszulassen, sind einfach nur traurig. Mach weiter so!"

Julia Jasmin Rühle / Facebook Julia Jasmin Rühle

Anzeige

Instagram / juliajasminruehle Julia Jasmin Rühle und ihre Tochter

Anzeige

Facebook / JJ Sexy Julia Jasmin Rühle mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de