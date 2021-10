Julia Jasmin Rühle (34) zeigt das Ergebnis ihrer Augenlidstraffung! Im Netz lässt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre mittlerweile über 520.000 Follower an ihrem Leben teilhaben. Dabei gibt JJ auch gerne Einblicke in ihre Beauty-OPs. Jetzt stand für die Laiendarstellerin ein weiterer Eingriff an. Nachdem die OP krankheitsbedingt verschoben worden war, ließ sie jetzt ihren Traum wahr werden: JJ hat sich die Augenlider straffen lassen.

Vor dem Eingriff war die gebürtige Russin sehr aufgeregt. Umso erleichterter war sie, als alles überstanden war. "Hallo Welt, mir geht es ausgezeichnet. [...] Die OP ist super verlaufen. Ich habe keine Schmerzen und für die Umstände gar nicht so eine krasse Schwellung, wie es normalerweise zu erwarten ist", teilte sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit. JJ gab jedoch zu, nach dem Aufwachen geweint zu haben, weil ihre verstorbene Mutter ihr gefehlt habe. Während der Augenlidstraffung hatte sie ihren Glücksbringer, eine Kette, dabei.

Nach der Behandlung durfte JJ direkt wieder nach Hause. "Ich bin sehr glücklich, ich fühle mich ausgeglichen und sehr, sehr ruhig, was man normalerweise nicht von mir behaupten kann, weil ich ja ein sehr hibbeliger Mensch bin", erzählte die Berlinerin noch etwas benommen. Bisher sei sie sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

RTLZWEI/Karl Vandenhole Julia Jasmin Rühle, Ex-BTN-Star

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Ex-"Berlin – Tag & Nacht"-Star

