Vierstellig! So teuer verkauft Julia Jasmin Rühle Nacktfotos

Julia Jasmin Rühles (35) Verehrer müssen tief in die Tasche greifen! Auf den Erotik-Plattformen OnlyFans und BestFans ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin inzwischen megaerfolgreich. Dabei wird die gebürtige Russin auch tatkräftig von ihrem Verlobten René Marschke unterstützt. Neben gebrauchten Sex-Spielzeugen oder getragenen Dessous bietet sie auch pikante Fotos an. Für ein Nacktfoto von JJ müssen ihre Fans jedoch einen vierstelligen Betrag hinblättern!

In der Dokumentation "OnlyFans Uncovered" plauderte die 35-Jährige offen über ihre Geschäfte im Erotikbereich. Bei ihrem Angebot gehe sie immer gerne auf ihre Abonnenten ein. "Wenn sie doch mal ein Nacktbild haben wollen, machen wir das auch. Das Ganze geht dann aber zum Beispiel bei 1.600 Euro los", erzählte sie. Nicht billig – das ist auch JJ bewusst. "Ich habe tatsächlich von der Erwartung an mich selber, von meinem Niveau her, von vornherein fette Preise gemacht", erklärte das Erotikmodel.

Generell lohnen sich ihre Aktivitäten auf den Plattformen für JJ enorm. "Ich verdiene im Durchschnitt mit OnlyFans und BestFans zwischen 15.000 und 30.000 Euro im Monat", verriet die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin. Zu ihren Kunden zählen vor allem "wohlhabende ältere Männer, die im Umgang auch sehr angenehm sind."

Instagram / followjuliajasmin René Marschke und Julia Jasmin Rühle im Oktober 2022

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Erotikmodel

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Erotikmodel

