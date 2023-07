Julia Jasmin Rühle ist getrennt und wieder neu verliebt!

Alles aus bei Julia Jasmin Rühle (36) und ihrem Partner! Eigentlich schien bei der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihrem René Marschke alles super zu laufen. Die gebürtige Russin und ihr Liebster hatten sich 2021 sogar verlobt. Letzterer unterstützte die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin sogar bei ihren OnlyFans-Geschäften. Doch offenbar ging die Liebe der beiden in die Brüche, denn: Julia hat einen neuen Freund!

Mit diesem teilt das Erotikmodel jetzt einen Schnappschuss bei Instagram. Gemeinsam sitzen die beiden auf der Motorhaube eines Sportwagens und halten sich eng in den Armen. Ihre Looks haben die beiden wohl aufeinander abgestimmt – beide tragen Weiß. "Irgendwann im Leben kommt ein Mensch, der anders ist als alles, was du so kennst", schreibt Julia neben das Foto.

Ihre Fans sind offenbar ziemlich überrascht: "Wieso haben René und JJ sich getrennt? Hab leider nichts mitbekommen", kommentiert ein User das Posting. Und damit ist er nicht alleine – denn zahlreiche weitere Kommentare stimmen ihm zu. Doch es finden sich auch viele Glückwünsche neben dem Foto: "Alles Glück der Welt und hoffentlich endlich einer, der es ehrlich mit dir meint."

Instagram / followjuliajasmin René Marschke und Julia Jasmin Rühle im Oktober 2022

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Erotikmodel

