So steht ihr Partner zu Julia Jasmin Rühles OnlyFans-Content

Was hält Julia Jasmin Rühles (35) Verlobter René Marschke von ihrer OnlyFans-Karriere? Durch ihre Rolle als JJ bei Berlin – Tag & Nacht wurde die gebürtige Russin bekannt. Danach folgten Teilnahmen an Reality-TV-Formaten wie Promi Big Brother oder Kampf der Realitystars. Doch inzwischen erzielt sie auch auf den Erotikplattformen OnlyFans und BestFans einen fünfstelligen Monatsumsatz. Aber was sagt ihr Partner René zu Julias pikanter Karriere?

In der Doku "OnlyFans Uncovered" sprach die 35-Jährige offen über ihre Geschäfte. Auf den Portalen verkauft JJ unter anderem Fetisch-Fotos, benutzte Sex-Spielzeuge oder getragene Wäsche mit einer persönlichen Notiz. Ihr Verlobter hat damit kein Problem, sondern unterstützt sie sogar tatkräftig. Er versucht, ihr die Vorlieben der Männer näherzubringen. "Ich bin derjenige, der die Ideen hat für die neuen Fotos, für die Locations, wo wir hinfahren. Organisation", erklärte René. Auch beim Texten steht er seiner Freundin mit Rat und Tat zur Seite: "Manchmal ist es so, dass ich sie ein bisschen schule, wie sie mit den Usern schreiben soll."

Das Ganze zahlt sich auch durchaus aus. "Ich verdiene im Durchschnitt mit OnlyFans und BestFans zwischen 15.000 und 30.000 Euro im Monat", plauderte JJ aus. Der Großteil der Kundschaft sei schon etwas betagter. "Im Durchschnitt sind das wohlhabende ältere Männer, die im Umgang auch sehr angenehm sind", betonte das Erotikmodel.

Anzeige

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Erotikmodel

Anzeige

Instagram / followjuliajasmin René Marschke und Julia Jasmin Rühle im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de