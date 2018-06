Bemitleidenswerte Royals? Im vergangenen Jahr ist der Game of Thrones-Schauspieler Tom Wlaschiha (44) kurz Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) bei ihrem Berlin-Besuch begegnet. In Clärchens Ballhaus informierten sich die Königshaus-Mitglieder damals über die kulturelle Szene in der deutschen Hauptstadt. Dem Darsteller ist das Treffen noch gut in Erinnerung. Beim diesjährigen Produzenten-Sommerfest verrät der 44-Jährige im Promiflash-Interview spannende Details: “Sie taten mir ein bisschen leid, das ganze offizielle Programm, das die da abspulen müssen!"



