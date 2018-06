Nun meldete sich Ariana Grandes (24) BFF Camila Cabello (21)! Ari und ihr aktueller Freund Pete Davidson (24) sollen Gerüchten zufolge nach nur wenigen Wochen Beziehung verlobt sein. Die Sängerin richtete nun, kurz nachdem die Gerüchte online gingen, via Social Media einen Post an ihre langjährige Freundin – darin hat sie Cami scheinbar um Erlaubnis für ihre Verlobung gebeten. Jetzt hat Camila auf Arianas Nachricht reagiert!

Der ehemalige Fifth Harmony-Star antwortete ihr via Twitter: "Du behältst den Ring!" Scheinbar hat sie nun den Segen ihrer "Ehefrau", sich mit jemand anderem zu verloben! Die beiden Ladys behaupteten früher nämlich gerne scherzhaft, verheiratet zu sein. Ob sich die BFF der "No Tears Left To Cry"-Interpretin für sie freut, lässt sich aus der Nachricht nicht rauslesen. Hinter ihre Antwort setzte die geborene Kubanerin aber einige weinende Emojis. Vielleicht sind das Freudentränen?

Neben verdächtigen Social-Media-Posts wie diesem heizte Ariana die Verlobungsgerüchte vor allem mit einem Familienschnappschuss an: Auf einem Foto, das ihr Bruder Frankie vergangenen Montag veröffentlichte, trägt die Musikerin einen glitzernden Klunker am linken Ringfinger! Fans vermuten hier den Verlobungsring von Pete.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Joan Grande und Ariana Grande

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de