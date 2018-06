Justin Bieber (24) und seine On-Off-Liebeleien. Mitte März zogen der Musiker und seine Ex Selena Gomez (25) einen weiteren Schlussstrich unter ihre Immer-mal-wieder-Romanze. Mittlerweile weicht Justin eine andere Ex nicht mehr von der Seite: Hailey Baldwin (21). Das Model ist seit mehreren Jahren immer mal wieder Thema bei dem Biebs. Zuletzt zeigten sich die beiden wieder öfter zusammen. Am Pool, beim gemeinsamen Mittagsessen – was läuft da nun? Ein Insider will es jetzt ganz genau wissen.

"Er datet niemanden ernsthaft", verriet die Quelle jetzt im People-Interview. Es ginge dem "Never Say Never"-Interpreten wirklich gut gerade. Ob eine mögliche Love-Reunion mit Hailey etwas damit zu tun hat? Nein, sagt der Insider. Er hänge einfach gerne mit ihr ab. Sie sei eine wundervolle Person und die beiden hätten Spaß miteinander. Eine Beziehung scheint definitiv kein Thema zu sein: "Die beiden sind einfach zwei Singles, die es genießen, Zeit miteinander zu verbringen."

Und wie sieht's mit Sel aus? Auch dazu hat der Insider Informationen. Angeblich herrscht absolute Funkstille: "Justin hat aktuell keinen Kontakt mit Selena. Er scheint damit auch gut klarzukommen." On-Off hin On-Off her – was mein ihr, welches Girl passt am besten zum Biebs?

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin beim Verlassen eines Theaters in Miami

Instagram / Justin Bieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

Instagram/justinbieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

