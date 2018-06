Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco sind das neue TV-Traumpaar im Paradies! Sie verlieben sich in der ersten Staffel der RTL-Kuppel-Show Bachelor in Paradise durch süße Turteleien, romantische Momente und eine Ohrfeige, die sich der Vollblutitaliener einfing, weil er sich von seiner Herzdame einen Kuss stibitzen wollte. Gegenseitig vergaben sie sich in der Nacht der Rosen Folge für Folge die begehrte Liebesblume und sind auch nach den Dreharbeiten noch zusammen: "Wir sind ein Pärchen!", erklären sie bei Guten Morgen Deutschland.



