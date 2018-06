Ab Sonntagnachmittag heißt es wieder "Deutschland olé!" – dann starten die deutschen Nationalspieler in ihr erstes Spiel der Fußball-WM! Schon am 14. Juni wird das lang ersehnte Turnier von den russischen Gastgebern eröffnet. Millionen von Menschen fiebern dem Sportereignis entgegen – auch die deutschen Promis: "Ich bin wirklich aufgeregt, ich bin ja übertriebener Fußball-Fan, Champions League, Bundesliga, ich bin ja komplett am Start", freut sich Doreen Steinert (31) im Promiflash-Interview beim "Travel the world mit TK Maxx"-Event in Berlin. Obwohl sein Heimatland Italien nicht antritt, ist Giovanni Zarrella (40) schon gespannt und hat seine Lieblinge: "Brasilien und Deutschland, ganz klar!"



