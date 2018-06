Ariana Grande (24) und Nicki Minaj (35) performen nicht nur Songs wie "Bang Bang" und "Side to Side" gemeinsam. Sie sind echte BFFs und zeigen das auch auf unzähligen Fotos in den sozialen Netzwerken. Bodyshamern, die sowohl an Nickis Kurven als auch an Arianas schlanker Linie etwas auszusetzen haben, bieten sie mit neckischen Sprüchen und knallharten Ansagen die Stirn! So schrieb Ari via Instagram: "Wie wäre es, wenn wir die Grenzen der Körper verschiedener Menschen akzeptieren und uns gegenseitig Mut machen, damit wir uns heiß finden, egal, wie wir gebaut sind?"



