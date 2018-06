Hoffnung für alle verschmähten TV-Singles: Bachelor in Paradise geht in die zweite Runde! Das verkündete RTL nun in einem Statement – und lässt damit nicht nur die Herzen der einstigen Bachelor- und Bachelorette-Promis höher schlagen. Besonders die Fans der Kuppelshow freuen sich schon jetzt, denn das bedeutet: neue romantische Dates, heiße Flirts und viel Drama – von dem es in Staffel zwei ruhig noch ein wenig mehr geben könnte!

Dabei hatten sowohl Solo-Lady Carolin Ehrensberger oder auch Rosenbruder Sebastian Fobe (32) für mächtig Zickereien gesorgt. Doch den Zuschauern reichten die offenbar nicht: Sie fordern weiteren Ärger im Paradies! "Juhu, aber noch ein bisschen mehr Action bitte" und "Ich fand es nicht schlecht, aber das Finale war total langweilig", kommentieren zwei User die Mitteilung des Senders auf Facebook. Vorschläge, wie es zu neuen Fights kommen könnte, liefert eine Nutzerin direkt mit: "Da sich Philipp (30) und Pam sicher bald trennen werden, hoffe ich, dass Carina und er noch einmal einziehen."

Diese Idee könnte in der Tat spannend werden: Denn bei Carina Spack war nach der gestrigen Final-Show Frust angesagt! Obwohl es zwischen ihr und Philipp Stehler zwischenzeitlich knisterte, überreichte ihr Crush seiner Dauer-Turtelei Pamela Gil Marta seine letzte Rose – und ist auch nach den Dreharbeiten fest mit Pam zusammen.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Caroline Ehrensberger und Sebastian Fobe

MG RTL D Philipp Stehler und Carina Spack im Finale von "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Philipp Stehler und Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

