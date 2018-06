Victoria (44) und David Beckham (43) können über die Schlagzeilen über sich nur lachen! In der Vergangenheit wurde dem britischen Traumpaar immer wieder die Trennung angedichtet. Doch an den Spekulationen war bisher nie etwas dran. Als nun vor Kurzem neuerlich über eine Liebeskrise der Beckhams im Netz spekuliert wurde, reagierte Vic mit Humor: Sie rief David an und fragte ihn einfach direkt, ob er sich wirklich scheiden lassen will!

Wie Mail on Sunday berichtete, befand sich David am vergangenen Freitag in den USA, als die Schlagzeile einmal mehr die Runde machte. Nachdem der Sprecher des Paares die Trennungsbehauptungen schon offiziell mit den Worten "absoluter Schwachsinn" dementiert hatte, konnte es sich Victoria offenbar nicht verkneifen, ihren Liebsten einfach anzurufen. Dabei sollen sich die beiden herrlich darüber lustig gemacht haben: "Vic war zwar ziemlich überrascht, fand die ganze Sache aber witzig. (...) Sie waren erstaunt, wie viele Menschen es direkt geglaubt haben. Dann haben sie darüber gescherzt und sehr viel gelacht", erklärte ein Insider gegenüber der Zeitung. Sie hätten zudem keine Ahnung, wie oder warum das Gerücht überhaupt aufkam.

Auslöser für die Spekulationen könnte der Social-Media-Auftritt des Ehepaars sein. Seit einigen Tagen postete die Designerin kein aktuelles Pärchenfoto mehr mit ihrem Mann. Und auch in ihrer Instagram-Story, in der Vic oft sehr private Einblicke liefert, ist David schon länger nicht mehr aufgetaucht.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Das Ehepaar David und Victoria Beckham in New York

Anzeige

Anthony Harvey / Getty Images David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de