Seit Donnerstag ist es offiziell: Vera Int-Veen (50) stellt am 8. Juli die neuen Söhne von Schwiegertochter gesucht vor – und einige von ihnen kennt man bereits aus vergangenen Staffeln! So zum Beispiel Märchen-Liebhaber Maik (48) aus Thüringen. Das Kuriose: Nach seiner Teilnahme an Staffel sechs traf er sich zum Interview mit Promiflash und wetterte damals heftig gegen den Sender. Man habe ihm nicht nur zahlreiche Briefe liebessuchender Frauen vorenthalten, sondern auch einige ulkige Szenen einfach inszeniert. Was ihn wohl dazu bewogen hat, dieses Jahr doch wieder teilzunehmen?

