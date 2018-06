Bald ist es so weit bei Cardi B (25)! Die Rapperin erwartet demnächst ihr erstes Kind von ihrem Verlobten, dem Rapper Offset. Erst im vergangenen April ließ die Musikerin die Baby-Bombe platzen – dabei wird das Kind noch diesen Sommer das Licht der Welt erblicken. Wie weit die Schwangerschaft schon vorangeschritten ist, zeigte die US-Amerikanerin nun auf einem Foto: Cardi präsentierte stolz ihren Babybauch via Social Media!

Sie ist bereits im achten Monat schwanger – und das sieht man! Auf dem Schnappschuss, den Cardi vergangenen Dienstag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, posiert sie in einem hautengen weißen Outfit für ihre Follower. Die Silhouette der Rapperin ziert mittlerweile eine beachtliche Kugel! Ansonsten sieht die 25-Jährige so heiß aus wie immer mit ihren aktuell bunten Haaren in allen Farben des Regenbogens. Ihre Fans lieben ihren Schwangerschafts-Look jedenfalls!

In den Kommentaren unter ihrem Beitrag versichern ihre Follower Cardi, wie toll sie aussieht: "Du bist so wunderschön!", "Die Schwangerschaft steht dir richtig gut!" , "Du bist die heißeste Mama von allen", lauten nur einige der begeisterten Komplimente. Wie gefällt euch ihr Schwanger-Pic? Stimmt ab!

David Becker/Getty Images Cardi B bei den Billboard Latin Music Awards 2018

Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for GQ Cardi B in Los Angeles

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, hochschwanger, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de