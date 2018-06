Jana Ina Zarrella (41) bei Let's Dance? Das ist gar nicht so unwahrscheinlich! Kaum ist mit Ingolf Lück (60) ein strahlender Sieger der elften Tanzshow-Staffel gekürt, schon brodelt die Gerüchteküche um mögliche Kandidaten für das kommende Jahr. Die Familie Zarrella nahm schon 2017 äußerst erfolgreich an dem TV-Wettbewerb teil: Sänger Giovanni (40) schaffte es immerhin auf den vierten Platz. Tritt nun seine Ehefrau in seine Fußstapfen?

Im Promiflash-Interview beim "Travel the World"-Event von TKMaxx lehnt Jana Ina diesen Gedanken auf jeden Fall nicht kategorisch ab. Sie kann sich durchaus vorstellen, über das berühmteste Tanzparkett Deutschlands zu wirbeln. Mit Ehemann Giovanni hat das Model schließlich auch einen durchaus erfahrenen Lehrer an ihrer Seite. Die 41-Jährige weiß auch schon genau, gegen welchen Promi sie mit diesem Know-how gerne in der Show antreten würde: "Bei der Staffel, bei der Pietro mitmacht, mache ich dann auch mit", lautet ihre Kampfansage an den "Phänomenal"-Interpreten.

Bisher konnte sich Pietro noch nicht durchringen, seine Tanzkünste vor laufenden Kameras unter Beweis zu stellen. Sein Kumpel Giovanni ist sich aber ziemlich sicher, dass er seine Meinung bald ändern wird: "Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage: In den nächsten fünf Jahren wird Pietro bei 'Let's Dance' mitmachen", wagt er im Promiflash-Gespräch eine Prognose. Ein Duell zwischen dem ehemaligen DSDS-Sieger und Jana Ina ist also nicht komplett ausgeschlossen.

P.Hoffmann/WENN.com Giovanni und Jana Ina Zarrella

Anzeige

Lukas Schulze/Getty Images Marta Arndt und Giovanni Zarrella im "Let's Dance"-Halbfinale

Anzeige

Facebook / Giovanni Zarrella Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi in Köln 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de