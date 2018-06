Queen Elizabeth II. (92) verbringt den Großteil ihrer Zeit in London. Da ihre Pferde über 100 Meilen von ihr entfernt leben, fehlen sie ihr recht häufig. Deshalb verpasst sie es meist, wenn diese in den Frühlings- und Sommermonaten Babys bekommen. Damit sie trotzdem bei der Geburt zusehen kann, richteten ihre Mitarbeiter ihr eine Art Videoüberwachung über ihr iPad ein. So kann sie von zu Hause aus live dabei zusehen, wie die Fohlen zur Welt kommen.

Die Pferde der Queen haben ihre Weide in Sandringham in Norfolk. Durch eine Überwachungskamera bekommt sie ihre Lieblinge nun allerdings jederzeit zu Gesicht. David Somers, Leiter des königlichen Stalls, erklärte gegenüber Countryfile, dass die Queen sogar rechtzeitig darüber informiert werde, dass die Geburt beginnt: "Der Vorteil ist, dass ich ihr gleichzeitig am Telefon den Prozess erklären kann."

Doch nicht nur ihre Pferde erhalten eine besondere Behandlung. Auch die königlichen Kühe dürfen sich so richtig wohlfühlen. Sie schlafen auf großen Kissen, die mit Wasser gefüllt sind. Zudem können sie sich an automatischen Kuhbürsten reiben, um sich von Dreck zu befreien und den Stress loszuwerden.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit einem Pferd

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. und ihre Tochter Anne beim Reiten

