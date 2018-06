Queen Elizabeth II. (92) machte vor ihrem Jahrestag die halbe Nacht durch! Gemeinsam mit ihrem Volk und ihrer Familie feiert das britische Oberhaupt ihren Geburtstag – wie jedes Jahr am zweiten Juniwochenende. Zu diesem Anlass findet jährlich die große "Trooping The Colour"-Parade statt. Doch bei diesem Spektakel war der Ehrengast wohl ziemlich müde: Die Queen hat am Abend vor den Feierlichkeiten stundenlang ferngesehen!

Die Royal wollte sich nämlich unbedingt ein ganz bestimmtes Pferderennen ansehen! Wie der Pferdetrainer der Monarchin dem Fachmagazin Racing Post verriet, soll ihr eigenes Pferd "Call to Mind" einen Wettkampf gehabt haben! Dieser fand in den Vereinigten Staaten zwar tagsüber statt – doch wegen der circa fünf Stunden Zeitverschiebung nach London soll die Königin gezwungen gewesen sein, spätabends noch vor dem Fernseher zu sitzen. Trotz Schlafmangel hat sie das Festtagsprogramm, das bereits vormittags begann, aber wacker durchgezogen: Man sah der Queen die Müdigkeit nicht an.

Und das Aufbleiben hat sich gelohnt: Das Pferd gewann das Rennen und somit den Belmont Gold Cup! Dieser Wettkampf findet nur einmal jährlich statt. Über diesen Sieg ihres Champions habe sich die Queen sehr gefreut, so die Quelle. Habt ihr gewusst, dass sich das britische Oberhaupt für Pferderennen begeistert? Stimmt ab!

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Herzogin Meghan neben der Queen auf dem Balkon des Buckingham Palace

Anzeige

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Geburtstagsparade

Anzeige

Dan Kitwood/Getty Images Queen Elizabeth II. bei der "Trooping the Colour"-Parade 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de