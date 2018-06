Hailey Baldwin (21) muss für ihren Job als Supermodel äußerst wandelbar sein. Und wandelbar beherrscht sie richtig gut, wie die Fotos auf ihren Social-Media-Accounts beweisen. Denn ihre Fans kriegen jeden Monat einen neuen Style zu sehen. Mal hat Kylie Jenners (20) BFF blonde lange Haare, mal einen rosafarbenen Bob. Doch diese Farbe kannten ihre Follower bisher noch nicht an ihr: Hailey postete jetzt ein Selfie mit knallblauen Haaren!

Auf dem Bild, das die Ex-Freundin von Justin Bieber (24) auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, schaut sie mit laszivem Blick in die Kamera. Ihr hübsches Gesicht wird von einem blauen Bob eingerahmt – die Farbe ist so knallig, das sie regelrecht leuchtet! Haileys Fans finden, dass ihr der Look richtig gut steht: "Wow! Das Blau lässt dich richtig strahlen!", "Du siehst aus wie eine wunderschöne Wassergöttin", lauten nur einige der begeisterten Kommentare ihrer Follower.

Scheinbar hat es sich hier aber nur um eine Tönung oder eine Perücke gehandelt – Hailey zeigte sich kurze Zeit später schon wieder mit blonden Haaren. Die außergewöhnliche Farbe trug die US-Amerikanerin wohl nur für einen Modeljob. Wie gefallen euch die blauen Haare? Stimmt ab!

Instagram / haileybaldwin Supermodel Hailey Baldwin, Mai 2018

Anzeige

Theo Wargo/ Getty Images Hailey Baldwin bei der amfAR-Gala in New York 2018

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Hailey Baldwin in einem Traum aus Gold bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de