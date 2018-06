Zieht Justin Bieber (24) mit seiner On-Off-Flamme Hailey Baldwin (21) nun etwa den gleichen Turtel-Plan durch wie mit Ex-Freundin Selena Gomez (25)? Noch Anfang des Jahres hatten der Mädchenschwarm und die schöne Sängerin Selena ihrer Liebe eine neue Chance gegeben. Nach gemeinsamen Kirchgängen und Kuschel-Urlauben trennten die Turteltauben sich jedoch. Seit wenigen Tagen scheint der Biebs nun wieder mit Ex-Flamme Hailey anzubandeln. Jetzt nahm der "Sorry"-Interpret das Model sogar mit in sein Gotteshaus – ganz so, wie er es mit seiner Verflossenen Selena machte!

Nach einem Bericht von Just Jared wurden der 24-Jährige und die schöne Blondine am Samstag dabei gesehen, wie sie ein Event der Carlvary Church in Miami besuchten. Die beiden trugen lässige Outfits und bemühten sich darum, nicht aufzufallen – jedoch erfolglos. Wie die Fotos mehrerer eifriger Twitter-Nutzer zudem zeigten, gingen Justin und Hailey selbst in der Kirche auf Tuchfühlung, saßen Arm in Arm nebeneinander. Nach ihrer spirituellen Auszeit ließ das Paar es dann in einem Nachtklub in der Metropole so richtig krachen.

Was Selena wohl zu diesen News sagen wird? Schließlich hatten die Musikerin und der Popstar bei ihrer Liebes-Reunion im Februar ebenfalls mehrere Kapellen aufgesucht und dort gemeinsame Stunden verbracht.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin beim Verlassen eines Theaters in Miami

Instagram/justinbieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

Pap Nation / Splash News Justin Bieber und Selena Gomez bei einem gemeinsamen Kirchenbesuch in L.A.

