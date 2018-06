Welche Version ist phänomenaler? Pietro Lombardi (26) landete mit seinem neuen Song "Phänomenal" vor wenigen Wochen direkt einen mega Coup: Der Gute-Laune-Track schoss auf Platz eins der deutschen Single-Charts und animierte viele Fans eifrig zum Mitsingen! Pietros Lied sollte aber nicht nur ein Hit in den Diskos sein – der Sänger will ihn auch zum absoluten WM-Knaller machen und legt deshalb mit seiner Fußball-Edition nach! Doch welche Variante kommt eigentlich besser an?

Beide Songs haben dieselbe Melodie – gehen also gleich gut ins Ohr! Obwohl sich der Text unterscheidet, sind beide Versionen sehr eingängig. Die Originalfassung sorgt mit Strophen wie "Komm, Baby, nimm meine Hand – Die Party geht weiter am Strand" für mächtig Urlaubsstimmung! Pietros WM-Track weckt mit Zeilen wie "#zusammen und die Welt schaut zu" hingegen das absolute Zusammengehörigkeitsgefühl – das Gesangsstück eignet sich also perfekt für jedes Public Viewing!

Pietro hat für seine Musikstücke auch jeweils ein eigenes Video aufgenommen. Obwohl sich die Ur-"Phänomenal"-Version im Clip um eine brünette Beauty dreht und auf einer Insel spielt und die WM-Edition im Stadion abfeiert, haben beide Kurzfilme eines gemeinsam: Der einstige DSDS-Sieger tanzt darin mit viel Unterstützung den gleichen Tanz!

Musikvideo: "Pietro Lombardi" mit ""Phänomenal"" Pietro Lombardi

Cinamon Red / WENN.com Pietro Lombardi, Reality-TV-Star

Florian Ebener/Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance"

