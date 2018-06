Schon der Vorab-Cast sieht ziemlich vielversprechend aus! Auch eine neue Runde Promi Big Brother darf im diesjährigen TV-Sommer natürlich nicht fehlen. Voraussichtlich im August soll die sechste Staffel des beliebten Reality-Formats starten. Zwar gab der Sender bisher noch nicht offiziell bekannt, welche zwölf Promis dieses Mal in die von Kameras überwachte WG ziehen werden – vier von ihnen sollen jetzt allerdings bereits feststehen!

Über seinen Einzug dürften sich Trash-Liebhaber besonders freuen: Oliver Sanne (31). Bei der kürzlich beendeten Staffel von Bachelor in Paradise schied der Sprücheklopfer für den Geschmack einiger Zuschauer deutlich zu früh aus. Wie VIP.de erfahren haben will, soll er die Sendezeit nun aber schon bald bei Promi-BB nachholen. Dabei soll ihm mit Martin Rose, bekannt als das Wolfgang Petry-Double aus Schwiegertochter gesucht, eine weitere waschechte Kuppelshow-Legende zur Seite stehen. Angeblich ebenfalls mit von der Partie: Ex-DSDS-Gewinner Alphonso Williams (55) und Kultmama Silvia Wollny (53). Damit dürfte die kommende Staffel wohl in erster Linie eines werden: laut!

Eine fehlt auf der bisherigen Liste allerdings: "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin Beate (35). Wie Moderator Jochen Schropp (39) erst vor Kurzem gegenüber Promiflash ausplauderte, wünsche er sich den wohl kultigsten Schützling von Vera Int-Veen (50) bereits seit Jahren in den VIP-Container. Doch vielleicht geht sein Wunsch ja trotz allem in Erfüllung: Immerhin gibt es noch acht freie Plätze!

