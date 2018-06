Der Kampf um die Titelverteidigung beginnt! Seit vergangenen Donnerstag läuft die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Vor vier Jahren gewann die deutsche Nationalmannschaft das Turnier in Brasilien und holte sich den begehrten Pokal. Diesen Triumph wollen die Jogis-Jungs in diesem Jahr wiederholen – und ab heute geht es für unsere Kicker auch endlich los: Ihr erstes Vorrundenspiel bestreiten sie gegen Mexiko. Ob die DFB-Elf wohl direkt mit einem Sieg die Weltmeisterschaft beginnen wird? Wenige Stunden vor Anpfiff zeigt sich die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer (32) mehr als kampfbereit!

"'Team-Deutschland' ist bereit, in den Wettkampf zu starten", schrieb Verteidiger Antonio Rüdiger zu einem Bild auf seinem Instagram-Account, das ihn mit Ilkay Gündogan (27) und Jérôme Boateng (29) auf einem siegessicheren Selfie zeigt. Seine Rasen-Kollegen Mesut Özil (29), Mats Hummels (29) und Thomas Müller (28) stellten ihren Kampfgeist ebenfalls zur Schau und posteten im Netz ein Foto von ihren Mannschaftstrikots. Gündogan betonte auf seinem Social-Media-Profil derweil die große Bedeutung des heutigen Spiels: "Es wäre so wichtig, morgen mit einem Sieg ins Turnier zu starten."

Auch Manuel Neuer meldete sich heute via Instagram bei seinen Fans: Mit einem kurzen Clip bedankte er sich für die Unterstützung, die er von allen Seiten habe erfahren dürfen. Neuer hatte sich vergangenes Jahr den Mittelfuß gebrochen und konnte seit September kein einziges Pflichtspiel mehr bestreiten. Inzwischen ist der Torwart aber wieder fit und kann den Kasten der Nationalelf verteidigen.

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels' WM-Trikot

Anzeige

Instagram / m10_official Mesut Özils Trikot

Anzeige

Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Manuel Neuer, Torwart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de